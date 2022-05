Abbonati Verona, biglietti scontati per la sfida-playoff della Tezenis

Prezzi ridotti per gara 5 della semifinale con Pistoia, al via domani alle 20.45 all'Agsm Forum

La Tezenis Verona si gioca l’accesso alla finale per la promozione in Serie A, mercoledì sera all’AGSM Forum. Una gara, contro Pistoia (palla a due alle 20:45) che sarà seguita con grande attenzione da tutta la Verona sportiva. Sarà una sfida da dentro o fuori che i giganti gialloblù vogliono vivere anche assieme al pubblico di fede giallobolù. Per gli abbonati dell’Hellas Verona, Scaligera Basket propone una speciale scontistica che prevede la possibilità di acquisto dei biglietti a prezzo ridotto per i settori Gradinata e Curva a 8 euro l’intero e 5 euro il ridotto (under 16 e over 65). Ogni abbonato avrà la possibilità di acquistare fino ad un massimo di due tagliandi.