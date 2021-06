Abbonati Verona, estesa la validità dei voucher

Le modalità di utilizzo saranno comunicate in seguito dal club

Hellas Verona FC rende noto ai propri sostenitori abbonati al campionato di Serie A, stagione2019/20 – e più precisamente a quelli che hanno già provveduto a richiedere il rimborso delle partite non godute tramite voucher secondo quanto in precedenza comunicato, nonché previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - che, in seguito al protrarsi della emergenza Covid-19, è stata disposta l’estensione del periodo di validità per l’utilizzo dei voucher come riportato nel Decreto Legge 21 maggio 2021, n. 69.