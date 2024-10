Abbonati Verona, l’età media è 42 anni. Tutti i dati

Il 45,67% è nato a Verona, il 43,62 in provincia, l'1,73 non in Italia. Il più anziano è del 1931

Scrive il quotidiano: "La fascia d’età più rappresentata è quella che va dai 41 anni in su (59,53 percento. Nello specifico, il 1974 è l’anno di nascita con il maggior numero di abbonamenti staccati), con i minorenni che sono il 16,37 percento e chi ha dai 18 ai 40 anni è il 24,10 percento. L’abbonato più anziano è nato nel 1931, il più giovane nel 2023. L’età media è di 42 anni. Il 45,76 percento del totale è nato a Verona, il 43,62 percento in provincia di Verona, l’8,88 percento fuori dalla provincia. Altro aspetto interessante: l’1,73 percento non è nato in Italia. Da evidenziare, comunque, che questa statistica non è basata sulla residenza, ma appunto, sul luogo di nascita L’83,21 percento degli abbonati è maschio, il 16,79 percento sono femmine".