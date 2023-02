Abildgaard: “Non vedo l’ora di iniziare col Verona”

Scrive il giocatore danese: "Tutto finisce, prima ancora di iniziare. Nonostante il mio breve periodo in questo club, ho assistito all’atmosfera davvero speciale, all’incredibile sostegno dei nostri tifosi e ai bellissimi valori su cui si basa questa società. Voglio esprimere la mia gratitudine al Celtic per, tra le altre cose, avermi rimesso in pista fisicamente e pienamente in forma per iniziare la mia prossima avventura. Grazie per tutti i bei ricordi che mi avete regalato. Che porterò con me per sempre. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti. Non vedo l’ora di iniziare con l’Hellas Verona”.