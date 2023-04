Abildgaard: “Grande partita col Napoli, ora così con il Bologna”

Oliver, congratulazioni, prima partita da titolare con il Verona contro un avversario forte come il Napoli: com'è stata la tua prestazione? "Sono felice, il mister mi ha dato fiducia schierandomi titolare e so che se continuerò a giocare con regolarità, potrò migliorare ancora".

Tu e i tuoi compagni avete difeso il risultato, ma siete riusciti anche a contrattaccare: che partita è stata da un punto di vista tattico? "Dovevamo stare molto attenti al Napoli, hanno grandi individualità e sanno creare tante occasioni, ma noi abbiamo fatto un'ottima gara, concedendogli veramente pochissime chances e riuscendo anche ad essere pericolosi in contropiede, come nel finale".

Un pareggio importante, il secondo risultato utile consecutivo conquistato: quanto vale per voi? “Significa tanto, ogni partita è un'opportunità per fare risultati, e oggi è arrivato un grande punto. È un risultato importante per la nostra classifica. L'atteggiamento e la mentalità che abbiamo avuto in campo questa sera dovremo averli anche contro il Bologna".