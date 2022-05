Accardi: “Io al Verona? Finiamo il campionato, poi parlo con l’Empoli”

Il direttore sportivo, avvicinato all'Hellas: "Non mi hanno cercato, ho due anni di contratto"

Dice Accardi: "Non ci sto pensando, le chiacchiere ci sono, le leggo e le sento. Direttamente non mi hanno cercato, io sono concentrato sul finale di stagione. Ci sono tre partite dove abbiamo voglia di finire tutti bene. Poi non appena il campionato si sarà concluso, parlerò col Presidente di tutte le situazioni: ho un contratto di altri due anni e per questo oggi sto pensando al futuro dell'Empoli".