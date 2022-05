Accardi, Marroccu, Petrachi: al Verona è toto-ds

D'Amico sempre più vicino all'Atalanta, Setti valuta gli eventuali sostituti

Redazione Hellas1903

Tony D'Amico si allontana dal Verona, con l'Atalanta sempre più vicina a ottenere il sì del direttore sportivo gialloblù al trasferimento a Bergamo.

Maurizio Setti da tempo ha iniziato a valutare i nomi dei possibili sostituti dell'uomo che in quattro anni ha costruito un Hellas capace di riprendersi la Serie A per consolidarsi come società con tre salvezze consecutive.

I profili al vaglio sono principalmente tre: Pietro Accardi, Francesco Marroccu e Gianluca Petrachi.

Accardi è sotto contratto con l'Empoli. Piace molto per visione del calcio e idee, è un emergente di successo, bravo a scoprire e valorizzare nuovi talenti. Andrebbe in continuità con le convinzioni di D'Amico. Per ora, tuttavia, non è svincolabile.

Marroccu è figura da sempre vicina a Massimo Cellino, con cui ha lavorato al Cagliari e di seguito al Brescia, con cui è impegnato, in questi giorni, nei playoff, in B. Finché non saranno esauriti gli spareggi per la promozione rimarrà in stand-by. La sua candidatura è comunque forte.

Petrachi (nella foto Getty Images) ha raggiunto i vertici al Torino, condotto fino alla qualificazione europea. Dopo, la scelta di passare alla Roma. In giallorosso, tensioni e difficoltà hanno pesato. La rottura è stata secca, consumata di fronte ai giudici, per un licenziamento per giusta causa impugnato da Petrachi in un lungo confronto legale.

Tre ipotesi concrete per raccogliere i programmi di D'Amico: queste, al momento, le vie seguite dal Verona.

M.F.