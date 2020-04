Acerbi: “Noi calciatori vogliamo tornare a giocare”

“Spero di ricominciare ma qualcuno non è d’accordo e c’è sempre qualcosa che non va. Non si rema tutti dalla stessa parte. Noi come assocalciatori puntiamo alla ripresa, vogliamo giocare con la massima sicurezza. Se si ricominciasse il 4 maggio ad allenarsi dopo poco saremmo pronti per giocare. Non servono tre mesi di ritiro, basta stare attenti alla sicurezza“.

Così Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della nazionale italiana, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai.