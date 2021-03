Adailton: “Felice per il Verona e Juric. Spero resti a lungo all’Hellas”

L'ex attaccante gialloblù: "Per il futuro saranno decisivi i progetti di tecnico e società"

In un'ampia intervista rilasciata al "Corriere di Verona" oggi in edicola, Adailton, che ha avuto come compagno di squadra Juric al Genoa nel campionato 2006-2007, concluso con la promozione in Serie A, dice: "Ivan al Verona a lungo? Me lo auguro, per il bene che voglio all’Hellas e a lui. Però dipende da tanti fattori: la società quanto e come può crescere? Quali saranno gli obiettivi per il futuro? Attenzione, restare in Serie A senza mai rischiare nulla, ossia fare quel che è stato con Ivan in questi anni, è una grande cosa. Occorre capire quali saranno i progetti della proprietà e quelli dello stesso Juric”.