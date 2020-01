Adailton: “Il Verona è una grande sorpresa, gioca con la stessa grinta di Juric”

Martins Adailton ha parlato del momento dei gialloblù a TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’. Queste le parole dell’ex giocatore dell’Hellas:

“Credo che nella parte bassa della classifica il Verona sia la sorpresa più grande per ora. Nessuno se lo poteva immaginare, sta facendo il massimo con questi 19 punti che non mettono pressione ai giocatori. Hanno fatto i movimenti giusti in estate senza avere un budget grande. Juric ha lavorato bene, anche prendendo giocatori che conosceva bene come Veloso. L’Hellas gioca con la grinta e l’intensità che caratterizza il suo allenatore, che io ho avuto anche come compagno. Sono sicuro che continuerà così, ha trovato la quadratura giusta”.