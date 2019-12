Aglietti: “L’Hellas sta bene e sta facendo ottime cose. Di Carmine? Ha bisogno di fiducia”

Alfredo Aglietti, ex allenatore gialloblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Il tecnico ha parlato anche del momento dell’Hellas:

“Il Verona sta facendo ottime cose, anche nelle difficoltà. Veniva da due sconfitte e il 3-0 col Torino ha raddrizzato una partita che a livello di entusiasmo diventa come una vittoria, è una squadra che sta bene fisicamente non molla mai. La lotta salvezza quest’anno sarà appassionante perché non c’è nessuna squadra che si stacca, il campionato è lungo tutte devono stare attente”.

Su Di Carmine: “Di Carmine è esploso tardi. Ha vissuto diverse stagioni in B un po’ nell’anonimato, segnando pochi gol e con risultati personali e di squadra non eccelsi. Si è consacrato nel Perugia dove ha trovato il suo ambiente e fatto tanti gol. L’anno scorso è stato molto importante per la nostra promozione con l’Hellas. Quest’anno è partito piano, è un ragazzo che si fa problemi ha bisogno di sentire la fiducia totale da ambiente, allenatore e società. Se sente questo è un valore aggiunto, viceversa rischia di incartarsi da solo. In Serie A ci sta e ci sta bene”.

Su Kumbulla: “Kumbulla non l’ho mai avuto perché quando arrivai a Verona si fece male subito, ma si vedeva che ha una grande struttura e intelligenza tattica nonostante sia giovanissimo. E’ un ragazzo di cui si parlava bene e c’era grande aspettativa da parte dell’Hellas”.