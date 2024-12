Al Bentegodi fa festa anche l’Empoli, il Verona (fischiato) sprofonda: 1-4

Ancora una goleada subita nel primo tempo, l'Hellas di Zanetti è ko

8 dicembre

Disfatta, l'ennesima. Anche l'Empoli si fa beffe del Verona al Bentegodi suonando i gialloblù con un terribile 1-4 arrivato tutto nel primo tempo. L'Hellas di Zanetti sprofonda e ora sarà difficile difendere un tecnico apparso finora quasi intoccabile dalla dirigenza nonostante le voragini mostrate a fronte di qualche buona gara. È un Hellas incommentabile, perché non ha anima, irritante, perché la difesa sembra ancora una volta cartonata, perdente, tremendamente perdente, in 11 gare su 15. Un record che imporrebbe a qualunque società con raziocinio di esonerare immediatamente l'allenatore per salvare la stagione finché c'è tempo . Male tutti, il gol dell' 1-3 di Tengsted è solo un'illusione. Si corre e ce la si mette un po' nella ripresa, troppo poco. Così arrivano anche i fischi dello stadio, i primi, sonori, ad eccezione della Curva che canta, comunque non risparmiando il classico "Io credo risorgerò".

FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Livramento

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Sishuba, Harroui, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

EMPOLI (3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Cacace, Esposito; Pellegri

A disposizione: Perisan, Seghetti, Henderson, Sambia, Belardinelli, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Colombo, Tosto, Marianucci, Konate

Allenatore: Roberto D'Aversa

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

PRIMO TEMPO, C'È SOLO L'EMPOLI, VERONA UMILIATO

Suat Serdar ha la febbre ed è costretto a saltare la sfida. Con Duda ancora fuori il centrocampo è affidato a Dani Silva e Belahyane. Avvio con l'Empoli che attacca e guadagna un paio di corner. Il Verona soffre l'iniziativa degli avversari.

INFORTUNIO A PELLEGRI. L'attaccante al 9' cade in area d'attacco e dà segni di non farcela. D'Aversa è costretto al cambio, entra Colombo.

STUPIDAGGINE DI DANI SILVA, GRAZIATO DA DI BELLO. Al 12' Dani Sila a centrocampo va coi tacchetti sul petto di Colombo e viene ammonito. C'è un consulto del Var per un potenziale rosso ma rimane il giallo. L'Empoli continua ad attaccare col Verona che si copre.

EMPOLI AVANTI, SEGNA ESPOSITO. Il Verona sta a guardare, Bradaric scivola perdendo palla, Esposito mette una palla in area che Magnani respinge malamente riconsegnandogliela. Esposito calcia in pallonetto, Magnani devia e Montipò è beffato.

0-2, DOPPIETTA DI ESPOSITO. L'Hellas subisce il colpo e va in tilt. Anjorin ruba il pallone a Belahyane, arriva al limite dell'area e serve Esposito che, calcia sul primo palo trafiggendo Montipò. Sono passati 19 minuti e il Verona è sotto di due reti con un dominio netto dell'Empoli. Un avvio terribile, e di fronte non c'è l'Inter ma una squadra sulla carta affrontabile.

I toscani restano in pieno controllo della partita contro un Verona tremebondo. Bradaric continua a bucare ed è uno dei fattori di grande insicurezza.

0-3, IL VERONA VA A FONDO. I toscani vanno a nozze nella buia e piovosa giornata al Bentegodi, Partono in verticale e trovano le praterie. Segna Cacace al 32' servito da Maleh. Il tiro è deviato da Tchatchoua e gonfia la rete. L'Hellas non è fortunato ma non si aiuta.

Zanetti toglie Bradaric, dentro Ghilardi.

1-3. Piovono i primi fischi della stagione e forse servono a dare una scossa. Tchatchoua va a destra e serve Tengstedt che in anticipo sul difensore piazza a fil di palo un interno destro imparabile. La gara non è finita.

Il Verona sembra trovare il fino a quel momento sconosciuto coraggio e avanza le linee di qualche metro. Suslov impegna Vazquez in corner sul primo palo. Tchatchoua poi spara altissimo da fuori.

1-4. COLOMBO. L'Empoli però risponde, e fa malissimo di nuovo. Ghilardi abbatte Colombo lanciato e viene ammonito. La punizione di esposito va sulla barriera, arriva Colombo che piazza una rasoiata da fuori: Montipò, immobile, può solo guardare. È il 42', e arriva l'umiliante 1-4.

Di Bello concede un rigore dopo un'uscita di Montipò sul liberissimo Anjorin, il Var richiama e l'arbitro lo toglie, il portiere prende la palla. Anjorin va ancora in contropiede, arriva il doppio fischio di di Bello e arrivano anche i fischi del pubblico gialloblù.

SECONDO TEMPO, NON ACCADE NULLA, IL VERONA SPROFONDA

Harroui sostituisce Livramento. L'Empoli sfiora il quinto gol, Montipò mette in corner una botta del tuttocampista Anjorin. L'Empoli si abbassa, l'Hellas prova a girar palla e trovare un varco faticando a non essere prevedibile. Il Bentegodi canta, cercando di trasmettere un po' di orgoglio. Tchatchoua ci prova di testa, palla a lato.

Entra Mosquera al 59', fuori un Suslov quasi impercettibile, fuori anche un deludente Dani Silva per Kastanos. Mosquera ci prova, il tiro in diagonale esce forse deviato da Vazquez. Il Verona preme alla ricerca di un gol che riaccenderebbe il lumicino della speranza. La squadra di D'Aversa attende un'occasione per ripartire, cambia togliendo Anjorin e Pezzella per l'ex gialloblù Henderson ed Ekong. L'Hellas sbatte sul muro empolese, che peraltro non deve affannarsi granché. Entra anche Sarr, esce Tengstedt all'80'. Mosquera su respinta di Vazquez, da pochi passi calcia verso gli idranti. Montipò salva il quinto gol con una gran parata sul giovane Marianucci, Ghilardi si immola sulla linea su conclusione di Colombo. Finisce 1-4: tutto molto brutto, tutto molto triste.