Al Milan basta un gol, un Verona spuntato torna a perdere al Bentegodi

0-1 al Bentegodi, l'Hellas pensa a difendersi, non bastano i tentativi nel finale

Andrea Spiazzi Direttore 20 dicembre 2024 (modifica il 20 dicembre 2024 | 23:15)

Si dirà che la prestazione è stata buona, che si è perso solamente per 0-1, ma il Verona incassa la dodicesima sconfitta in campionato contro un Milan in difficoltà e ridotto a Milan 2 dalle numerosissime assenze. Difesa e contropiede non bastano, i rossoneri chiudono con un 65 per cento di possesso palla e 6 tiri a 2 nella porta. Il buco dietro, anche a fronte di una gara quasi perfetta in difesa, arriva implacabile, e Reijnders, favoloso giocatore, piazza il gol del quanto basta. La reazione è poca cosa, in avanti si pasticcia troppo, i cambi di Zanetti non funzionano e non aggiungono valore. Così l'Hellas, sotto l'occhio dei nuovi proprietari americani, resta di nuovo al palo dopo l'importante vittoria di Parma.

FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Kastanos, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov, Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Terracciano, Leao; Abraham

A disposizione: Raveyre, Sportiello, Calabria, Zeroli, Hernandez, Tomori, Liberali, Pavlovic, Camarda

Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

Assistenti: Stefano Del Giovane (Sez. AIA di Albano Laziale), Niccolò Pagliardini (Sez. AIA di Arezzo). Serra e Chiffi al Var. 24 mila gli spettatori

PRIMO TEMPO, VERONA ALL'INDIETRO, IL MILAN NON PASSA

Zanetti schiera il 3-5-2 con Suslov dietro a Sarr. Gli esterni sono Tchatchoua e Lazovic, in mezzo Duda, Belahyane e Kastanos. L'Hellas parte con grinta, arma imprescindibile per tenere lontani i pericoli e provare a far male a un Milan a cui mancano numerosi titolari, ultimo dei quali Morata fermato dalla tonsillite. Fonseca manda in campo l'ex Terracciano in mediana. Suslov e Tchatchoua pungono, il Milan libera.

Una serpentina in orizzontale di Leao viene bloccata, poi c'è un corner, Chukwueze scivola tentando la semi-rovesciata. Belahyane ringhia a centrocampo e si fa applaudire. Il Milan è impreciso nelle avanzate dopo la trequarti. Un pestone involontario di Kastanos fa strillare Fofana, il gioco si ferma. Duda aiuta la difesa ripulendo palloni insidiosi.

Il Verona si mette dietro e attende, la spinta del Milan è peraltro confusa e prevedibile. Il primo tiro è di Reijners da fuori, Montipò controlla senza problemi al 24'. Emerson Royal viene ammonito al 26' per una trattenuta a Suslov.

28': Suslov intercetta il pallone su errore di Chukwueze e parte, in area impegna seriamente Maignan. Poco dopo Jimenez semina il panico a sinistra e guadagna un corner su cui svetta Abraham, Montipò para.

INFORTUNIO A LEAO. Il portoghese accusa un problema muscolare, Fonseca lo sostituisce con Teo Hernandez. Jimenez si sposta in avanti sulla sinistra.

Giallo per Dawidowicz al 35' che strattona Jimenez, lo spagnolo è incontenibile. Suslov va duro su Terracciano, l'Hellas ricorre ai falli per bloccare i rossoneri. I gialloblù si difendono con ordine, ma non attaccano attendendo esclusivamente la possibilità del contropiede.

Terracciano sfiora il gol dell'ex al 40' con un gran tiro da fuori sotto la traversa, Montipò alza in angolo. Abraham scatta verso il fondo e si incrocia con Duda, i due vanno a terra ma non c'è alcun fallo. L'Hellas spazza gli ultimi palloni e va all'intervallo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO, IL MILAN PASSA CON REIJNDERS, VERONA TROPPO POCO IN AVANTI

Zanetti cambia, fuori Sarr e Dawidowicz, dentro Livramento e Daniliuc.

Il Milan spinge, al 49' Jimenez crossa sul secondo palo dove Montipò in uscita salva la porta anticipando Chukwueze. L'Hellas è attento a sfruttare il possibile contropiede, Livramento serve Lazovic che poi viene fermato.

Risponde il Verona, Tchatchoua guadagna un corner al 54'.

0-1 MILAN. Il gol del Milan, arriva su una dormita, classica, della difesa. La palla è centrale al 59' sulla trequarti per Fofana, che vede lo scatto di Reijnders. L'olandese brucia un impacciato Daniliuc e davanti a Montipò lo supera con un destro secco a mezza altezza.

Reagisce il Verona, Maignan esce in presa. I gialloblù sono costretti ad alzare le linee, dopo aver difeso a oltranza. Suslov spara forte, ma fuori, al 60'.

Al 61' Serdar sostituisce Kastanos, Zanetti punta all'equilibrio generale e non rischia un altro attaccante.

MONTIPO' SALVA. Jimenez va in azione personale percuotendo la via centrale. Il suo tiro dal limite col mancino è angolato ma Montipò si tuffa e mette in corner salvando lo 0-2. Poco dopo il portiere esce su Chukwueze sventando un altro pericolo. In verticale i rossoneri trovano troppi spazi, il centrocampo del Verona non riesce a fare filtro. C'è anche imprecisione nell'impostare, e troppa frenesia, le palle lunghe sono tutte del Milan. Al 70' il Milan ha il 72 per cento di possesso palla.

Ghilardi mette la scarpa per chiudere in corner Emerson Royal, il difensore è da qualche tempo il miglior centrale gialloblù con Coppola. Si fa poca fatica, direte, con 40 gol subiti, a far meglio degli altri che ne hanno le ampie responsabilità.

Tchatchoua scappa al 71' ma il suo cross dal fondo viene bloccato. Suslov e Lazovic calano. Al 72' entra Mosquera, l'uomo dei gol dalla panchina, esce Lazovic.

Calabria, entrato al posto di Chukwueze, protesta per un'entrata in scivolata di Livramento. Il Milan attacca, Emerson Royal prova il diagonale che va sul fondo al 78'.

L'Hellas, pur confusionario, non smette di provarci. Tchatchoua conquista un altro angolo. Belahyane esce, entra Tengstedt all'80', è tempo di rischiare qualcosa. Livramento sbaglia clamorosamente il tocco facendo impennare un pallone invitante.

Zanetti si scatena sbracciandosi e urlando. Solite braccia conserte per Fonseca, che passeggia nervosamente guardando i pochi reduci in panchina.

Daniliuc già fatica dietro, in avanti sbaglia un pallone vicino alla porta non controllandolo. Duda è stanco e perde palla, poi stende Jimenez. Gabbia resta a terra, Marinelli fa segno che recupererà tutto. Reijners prova il super gol al volo da corner mandando fuori, poi ride col baffetto velenoso. Tomori rileva Emerson Royal all'88', anche Fonseca si chiude mentre si continua a non giocare.

SOGLIANO ESPULSO. Ci sono 5 minuti di recupero. Zanetti se la prende con Teo Hernandez che perde tempo. Gli dicono di calmarsi, Sogliano rincara la dose e viene espulso.

Duda lotta con le ultime forze per contrastare Reijnders in area. Livramento si fa rubare palla da Tomori che mostra tutta la sua maggior esperienza.

Incredibilmente Mosquera, in area, decide di tornare indietro invece di puntare la porta, Tengstedt giustamente lo sgrida. Anche Suslov spreca con poca furbizia cercando un tiro da 30 metri. Fischia Marinelli, il Verona incassa la dodicesima sconfitta in 17 partite. Chissà che diranno gli americani.