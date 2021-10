“Al tuo posto, come prima”: Verona, tornano gli abbonamenti

Da giovedì in vendita le tessere stagionali: 15 le partite da vedere al Bentegodi

"Al tuo posto, come prima. Al via, da giovedì 14 ottobre, la Campagna Abbonamenti dell'Hellas Verona FC per le rimanenti 15 partite interne della stagione 2021/22 in Serie A TIM, con gli stessi vantaggiosi prezzi per gara del 2019/20 e le tante promozioni dedicate ai tifosi gialloblù".