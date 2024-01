Al Verona servono due rigori per farne uno, poi il Frosinone pareggia

Anche Duda sbaglia il penalty, rimedia Suslov ma Kaio Jorge segna e per l'Hellas è solo un punto

Andrea Spiazzi Direttore

Un discreto e tenace Verona non va oltre il pareggio per 1-1 col Frosinone in una gara che, inutile dirlo, sarebbe stata da vincere. Baroni fa ampio uso dei nuovi arrivati. Noslin dà qualche buon segnale, così Vinagre che si inventa un grande assist nel finale. Ma gli errori arrivano da chi non te lo aspetti. Duda sbaglia l'ennesimo rigore, il quarto su cinque calciati in campionato dall'Hellas. Suslov poco dopo rompe l'incantesimo e fa 1-0. L'Hellas però cala nella ripresa e il Frosinone arriva ad un meritato pareggio, anche se Kaio Jorge si è trova troppo solo a due passi dalla porta per l' 1-1. Il Verona barcolla, Tchatchoua salva sulla linea, Keddira si mangia il gol. Henry all'88', per non essere da meno, spara il pallone della vittoria verso il Camuzzoni.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Folorunsho, Suslov, Lazovic, Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

FROSINONE: Turati, Bourabia, Romagnoli, Okoli, Gelli, Seck, Barrenechea, Brescianini, Soulé, Kaio Jorge, Harroui

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Fares, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

PRIMO TEMPO, VERONA IN AVANTI, POI EQUILIBRIO. DUDA SBAGLIA UN RIGORE, SUSLOV NO

PRIMA DELL'INIZIO si osserva un minuto di raccoglimento in memoria del grande Gigi Riva.

Debutto dopo pochi giorni dall'arrivo per Tijjani Noslin. C'è lui in avanti, con Folorunsho, Suslov e Lazovic alle sue spalle. Nei primi 10 minuti il Verona tira tre volte. Con Nolsin da fuori (presa facile di Turati), Suslov che al limite ruba palla a Lazovic ma calcia male sul fondo, e con Folorunsho che di testa non riesce a dare forza da pochi passi.

L'Hellas parte con decisione e line alte. Anche Di Francesco, che ha vari assenti specie in difesa, butta subito nella mischia il neo arrivato Seck che si muove da esterno di sinistra. Il Frosinone attende per partire in contropiede.

Al 17' Lazovic tenta un pallonetto al volo dal limite, la palla scende e supera di poco la traversa. Risponde Seck liberato da Soulé, con Magnani che devia il tiro in corner. Harroui al 27' dopo un'azione insistita, calcia alto non di molto dal limite. La gara si fa equilibrata.

LA FOLLIA (E LA BROCCAGGINE) NON HA LIMITE: ANCHE DUDA SBAGLIA IL RIGORE

Impressionante quanto accade al 37'. La Penna va allo schermo e vede un calcione di Bourabia a Noslin in area, è rigore. Dal dischetto va, stavolta, Duda. Lo slovacco calcia angolato ma piano, Turati para, poi Lazovic defilato spara fuori. È il quarto rigore su cinque sbagliato dal Verona in campionato. All'elenco dei brocchi dal dischetto Henry e Djuric si aggiunge il centrocampista, che getta al vento la possibilità di dare l'1-0 alla sua squadra giusto poco prima dell'intervallo.

ANCORA UN RIGORE E SUSLOV LO SEGNA!

Si va verso l'intervallo ma al 45' Dawidowicz colpisce di testa e Bourabia blocca la palla col braccio che si chiude verso il corpo. Anche questo è rigore e Suslov stavolta non sbaglia, facendo uscire dall'incubo il Verona.

Serdar prende un giallo per una trattenuta e si va negli spogliatoi sull'1-0.

SECONDO TEMPO, BUCO IN DIFESA E PAREGGIO DI KAIO JORGE. KEDDIRA ED HENRY DIVORANO OCCASIONI

Di Francesco lascia negli spogliatoi Bourabia, dentro il francese nuovo acquisto Ghedjemis per un assetto maggiormente offensivo.

Su un buon cross di Tchatchoua, Noslin va di testa in torsione con palla fuori dalla parte opposta, poi Ghedjemis calcia dal limite centralmente e Montipò para.

Ghedjemis è veloce, Tchatchoua lo ferma in corner. Montipò para facile un altro tiro dal limite di Harroui. L'Hellas perde ritmo.

Kaio Jorge affila le lame con un tiro insidioso dal limite che Montipò para in corner.

PAREGGIO DEL FROSINONE. Al 58' da ennesimo corner battuto da Soulé, Barrenechea prolunga di testa per un solissimo Kaio Jorge che da due passi insacca di testa. Imperdonabile la perdita di marcatura dell'attaccante.

Baroni fa scaldare tutti, nuovi compresi. Suslov scatta ma calcia fuori di molto al 62'.

CAMBI. Al 63' escono Serdar e Lazovic, che non la prende bene. Entra e debutta Tavsan, dentro anche Henry. Folorinsho e Duda vanno davanti alla difesa, dietro a Henry ci sono Tavsan, Noslin e Suslov.

TURATI SALVA. Al 65' Henry va in girata ed è decisivo l'intervento di Turati che evita il 2-1. Il Verona ci crede, il Frosinone attende per ripartire.

TCHATCHOUA SALVA SULLA LINEA. Da corner Kaio Jorge, ancora solo, colpisce di testa, la palla va verso la rete ma c'è Tchatchoua sulla traiettoria che di testa mette in angolo. Poi Soulé calcia e Montipò para. Il Verona soffre. Di Francesco toglie Seck per Mazzitelli.

Affiora la stanchezza, l'Hellas non ha molti cambi spendibili. Al 75' i ciociari battono il corner numero nove. Magnani ci prova da fuori, la palla va altissima.

ANCORA CAMBI. All'81' Duda esce e si scusa con la Curva per il rigore sbagliato, Noslin viene sostituito e prende applausi. Entrano il nuovo Dani Silva e Cruz. La risposta di Di Francesco: fuori Harroui per Reiner e Kaio Jorge per Keddira.

Negli ultimi minuti c'è massima attenzione da parte di entrambe nelle marcature. Cabal abbatte Soulè e viene ammonito.

All'87' Keddira su cross di Mazzitelli va in terzo tempo ma sbaglia da due passi il gol del vantaggio mettendo a lato.

HENRY SI MANGIA IL 2-1. Debutto anche per Vinagre all'88': il portoghese prende il posto di Cabal e subito recupera una palla inventandosi un assist in verticale per Henry che in area davanti a Turati calcia malissimo verso il Quarto Ponte.

Ci sono 4 minuti di recupero. Nel primo Mazzitelli abbatte sul limite dell'area Suslov che batte la punizione respinta di testa dalla difesa del Frosinone. Non accade nulla più e per il Verona è solo un pareggio.

