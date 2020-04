“Forse oggi il calcio ha bisogno di sapere se il 3 maggio si può ricominciare. Chi deve decidere, però, è chi sta monitorando la situazione, è il governo che deve dire se possiamo o non possiamo. Il calcio sta cercando di essere pronto nell’eventualità che si riprenda ma non esclude la possibilità di non ricominciare”.

Queste le parole di Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc, intervistato da Sky Sport.