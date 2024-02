Allegri: “Con più cattiveria potevamo vincere. Verona in salute, può salvarsi”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa analizza il 2-2 della Juventus col Verona. "Abbiamo fatto due punti in quattro partite, a costruire ci si mette tanto mentre a distruggere ci vuole un attimo. Ora serve resettare e tornare a fare le cose con un atteggiamento migliore, comunque oggi è stata una bella partita, potevamo vincere e abbiamo creato tante occasioni.

Chi vede meglio per la salvezza dopo aver affrontato Empoli, Udinese e Verona? "Il Verona è una squadra organizzata che corre, è in salute, basta vedere la partita che ha giocato a Milano con l'Inter, penso abbia tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza".