Allegri: “Il calcio è micidiale, crei occasioni per 95 minuti e poi segni in quel modo”

"Sembrava una serata storta, il calcio è micidiale. Crei tante occasioni per 95 minuti, ti annullano due gol, poi alla fine segni in quel modo con la palla che rimbalza sul palo. La squadra ci ha creduto fino alla fine e in modo ordinato e questa è la cosa più importante. Kean non meritava il cambio, ma è stato ammonito, poi gli hanno annullato due gol dunque non era la sua serata (ride).