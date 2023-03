Allegri: “Partita pericolosa col Verona”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dei bianconeri con l'Hellas all'Allianz Stadium.

Ha detto, come riporta www.gazzetta.it: "Speriamo di ripartire bene dopo le soste è sempre complicato, veniamo da un periodo buono ma bisogna avere mille attenzioni per la gara con il Verona. Ho parlato con i ragazzi, l’allenamento di stamattina mi ha dato buone sensazioni. Il mese di aprile ci può dare la possibilità di raggiungere un maggio importante, con la finale di Coppa Italia e gli altri turni di Europa League. In campionato dobbiamo consolidare il secondo posto sul campo e migliorare la classifica dei punti dell’anno scorso. Nel calcio tutto si cancella, non abbiamo ancora fatto nulla. Domani è una partita pericolosa, a Verona abbiamo fatto fatica, dobbiamo metterci al pari loro”.