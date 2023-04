Allegri: “Potevamo raddoppiare e non l’abbiamo fatto”

Massimiliano Allegri parla della gara col Verona a Sky. "Sapevamo delle difficoltà della partita - dice l'allenatore bianconero - il Verona è una squadra forte fisicamente, ti dà pressione. Dopo il gol potevamo raddoppiare e non l'abbiamo fatto. Non abbiamo giocato una bella partita, negli ultimi minuti dovevamo pensare ad andare a fare gol chiudendo l'azione e non continuare ad andare a forzare le giocate. Alla fine una palla in area poteva essere pericolosa e avremmo potuto rischiare di essere qui adesso a leccarci le ferite. Siamo comunque stati bravi a portare a casa una "partita sporca" come questa.