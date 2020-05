Allenamenti, a ore attesa la risposta del comitato tecnico scientifico

Entro oggi si aspetta il responso del comitato tecnico scientifico, sollecitato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sulla ripresa degli allenamenti.

L’apertura, nei fatti, già c’è stata in alcune regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Campania), altre stanno valutando la richiesta con attenzione (la Toscana).

La strada più percorribile conduce a una soluzione di compromesso: ossia, sedute individuali per i giocatori, senza accesso di gruppo ai campi.

Sempre aspettando, poi, che per il 18 maggio – data ipotetica, in realtà, visto che non è inserita oggettivamente nel Dpcm – possano tornare le sedute di squadra. Aspetto, questo, che rimane da valutare.