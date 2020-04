Allenamenti e partite, il programma del Verona (se si riprende)

Dopo l’elaborazione del protocollo medico per la ripresa dei campionati, il Verona è pronto a muoversi per tornare ad allenarsi.

Non prima, ovviamente, del 4 maggio, giorno in cui terminerà , salvo proroghe, il blocco disposto dall’ultimo decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio.

In precedenza potrebbero però essere svolti i primi test necessari. Poi, il via alla preparazione, con i giocatori che resterebbero in ritiro al Park Hotel di Peschiera del Garda, con gli allenamenti in programma allo Sporting Center “Paradiso”.

Per le gare in calendario, invece, si spazia tra la data del 31 maggio e la metà di giugno, per iniziare, con l’Hellas che dovrà recuperare anche la partita rinviata con il Cagliari.