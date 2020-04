A breve il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in diretta delle ultime decisioni sulla riapertura delle attività per il 4 maggio.

Dalle ultime indiscrezioni, pare che per gli allenamenti sportivi si vada verso il via in quella data per le sedute individuali.

Per le squadre, invece, si scivolerebbe a due settimane dopo, il 18 maggio.