Allenamenti, via libera dal comitato tecnico scientifico: niente ritiro

Il comitato tecnico scientifico ha validato il protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra. Lo riporta www.repubblica.it.

Via libera definito: non ci sarà l’obbligo del ritiro prolungato, una delle ragioni per cui le società avevano rigettato il precedente documento.

Per quanto riguarda il caso di positività di un giocatore, la procedura approvata prevede l’isolamento del contagiato, mentre gli altri calciatori andranno in ritiro nel centro sportivo per 14 giorni, continuando comunque ad allenarsi.