Allenamento Verona, gialloblù in campo

L'Hellas prepara la gara con lo Spezia. Prima seduta in gialloblù per Depaoli

Prima seduta del nuovo anno per i gialloblù, in preparazione a Spezia - Hellas Verona, match in programma giovedì 6 gennaio (ore 14.30) al 'Picco' e valido per la 20a giornata della Serie A TIM 2021/22.