Lo Spezia tenta l'affondo per Marco Baroni, In cerca di un allenatore per tentare subito la risalita dopo la retrocessione in B, il club ligure sta valutando con attenzione il profilo dell'ex Lecce, corteggiato anche da Verona e Sampdoria. Secondo Alfredo Pedullà l'ipotesi Baroni per lo Spezia potrebbe prendere sempre più corpo nelle prossime ore.