“A mio parere il calcio si è fermato in colpevole ritardo anteponendo interessi economici alla salute dei giocatori e delle loro famiglie, ora non deve commettere questo errore di nuovo. Si torni in campo solo a emergenza finita e nella massima sicurezza per tutti“.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Altobelli, ex giocatore e campione del mondo con l’Italia nel 1982, rilasciata all’agenza Adnkronos.