Alvini: “Col Verona faremo una grande partita”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Faremo una grande partita e la squadra sta crescendo. La squadra sta bene, bisogna replicare una gara come quella di mercoledì, in cui abbiamo dato tutto. Vedo la squadra in grande crescita, vedo una squadra responsabile, è più gruppo. Non è un caso la prestazione di mercoledì, che non ha portato punti ma è stata notevole. Vedo loro e hanno totalmente la mia fiducia".