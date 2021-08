Amichevole con la Sampdoria, i biglietti

Ingresso riservato a chi è in possesso di Green Pass per la gara di Pavia

Associazione Calcio Pavia comunica le informazioni relative ai biglietti per l'amichevole Sampdoria-Hellas Verona , in programma sabato 7 agosto (ore 19) allo stadio 'Fortunati' di Pavia.

Sarà possibile acquistare i tagliandi (1900 circa) esclusivamente online sulla piattaforma Do It Yourself (CLICCA QUI).