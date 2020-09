In molti sono aggregati alla prima squadra, così oggi all’Antistadio, la Primavera dell’Hellas ha affrontato in amichevole la Spal a ranghi largamente incompleti, con molti 2004 in campo.

La gara si è conclusa 1-3 per gli ospiti con reti di Ellertson, Sick e Campagna, mentre è stato Zingertas ad andare in gol per i gialloblù.

Fonte: hellasverona.it