Amichevoli, giovedì Hellas con il Modena (a porte chiuse)

A Peschiera del Garda il test con la squadra emiliana

Hellas Verona FC comunica che la gara a carattere amichevole fra Hellas Verona e Modena - in programma giovedì, 29 luglio, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, con calcio d’inizio alle ore 17 - si disputerà a porte chiuse - tanto per il pubblico quanto per gli organi di informazione - per motivi logistici e organizzativi legati al rispetto delle normative vigenti.