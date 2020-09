Lo cercano in molti. Solo In Italia il Napoli, il Genoa e il Torino. Ma per Bruno Amione,18 anni compiuti lo scorso 3 gennaio, la nuova strada può essere quella che conduce a Verona. L’Hellas fa sul serio per aggiudicarsi il giovane difensore centrale, talento del Belgrano, che è in uscita dal club.

Il club di Setti è pronto a investire su un altro giovane di ottime speranze in difesa, Amione può a breve arrivare in gialloblù.