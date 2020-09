Il passaporto per poter essere ufficialmente un giocatore del Verona è in arrivo. Tra pochi giorni Bruno Amione potrà dunque essere convocabile anche per le gare ufficiali.

Non solo. Pare che Ivan Juric abbia avuto un riscontro positivo dal grintoso ragazzo ex Belgrano che, coi suoi 18 anni, potrebbe dunque competere per trovare spazio tra le fila dei gialloblù. A.S.