Amrabat, ansia Verona: il giudice sportivo può squalificarlo per due turni

Potrebbe saltare anche la partita con la Juventus, Sofyan Amrabat.

Questo è il timore che filtra riguardo al verdetto che oggi sarà pronunciato dal giudice sportivo dopo l’espulsione del giocatore dell’Hellas con il Milan.

L’intervento di Amrabat su Castillejo è stato senza dubbio duro, ma non “cattivo”. Tuttavia, se l’arbitro Chiffi l’avesse catalogato a referto come gioco violento, senza evidenziare la maniera in cui è nato l’intervento, il rischio di una squalifica per due turni sarebbe consistente.

Andasse così, Amrabat starebbe fuori non solo domani con la Lazio, ma anche nella gara di sabato con i bianconeri.