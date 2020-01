Amrabat e Kumbulla, si va verso la permanenza al Verona

ESCLUSIVA – Tanto tuonò che piovve. Nonostante le voci di trattative in corso, alla fine Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat possono restare del Verona fino a giugno. Questa, ad oggi, l’ipotesi più probabile per i due le cui cessioni al Napoli (per il difensore) e alla Fiorentina (o lo stesso Napoli) per il centrocampista non hanno i presupposti per andare in porto, non essendo stata trovata una formula soddisfacente per le parti.

Contrattazioni rimandate a dopo la fine del campionato per i due, dunque, con l’Hellas intanto concentrato sulla salvezza, condizione indispensabile per poter programmare il prossimo futuro. A.SPIAZZI