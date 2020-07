Tutto risolto per Sofyan Amrabat.

Con l’Inter, il centrocampista ci sarà.

Il giocatore marocchino non è stato convocato per la partita del Verona con il Brescia per un affaticamento muscolare. Niente di rilevante, giusto un turno di riposo dopo una serie di impegni consecutivi.

Giovedì, al Bentegodi, l’Hellas lo ritroverà regolarmente al proprio posto.