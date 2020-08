Amrabat: “Grazie Verona! Ora la Fiorentina”

Sofyan Amrabat saluta Verona e il Verona.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista, dopo la grande annata in gialloblù, guarda verso la nuova esperienza che lo attende. Già a gennaio, infatti, Amrabat è stato ceduto alla Fiorentina per circa 22 milioni di euro, restando in prestito all’Hellas fino a fine campionato.

Questo quanto scritto via social da Amrabat: ““Grazie Hellas Verona! In attesa della nuova stagione con la Fiorentina per fare grandi cose insieme!”.