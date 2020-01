15 milioni, troppo pochi. La Fiorentina ha oggi presentato l’offerta ufficiale all’Hellas per l’acquisto di Sofyan Amrabat. Secco il no del Verona che per il centrocampista chiede almeno 20 milioni.

A Milano era presente alla trattativa anche il presidente Maurizio Setti. Nessuna intesa con i viola, dunque e, come anticipato ieri, per la cessione di Amrabat se ne riparlerà alla fine della stagione.