Un’espulsione, la sua, che ha frenato il Verona in un momento nel quale il Milan era alle corde. Sofyan Amrabat, fino a quel momento il migliore dei suoi in campo, ha macchiato la sua prestazione mettendo in difficoltà la squadra, che poi, lottando, è riuscita a tenere il punto.

Il centrocampista gialloblù commenta su Instagram: “Abbiamo meritato più di un punto… Mi sono scusato con Castillejo, non era mia intenzione colpirlo!”