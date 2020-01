Amrabat-Napoli, entro martedì nuovo incontro per raggiungere l’intesa

Dopo aver chiuso Rrahmani, il Napoli spera di fare la stessa cosa per Sofyan Amrabat.

Come riporta in esclusiva Alfredo Pedullà, ci sarà un incontro entro martedì per arrivare alla definizione con gli agenti dopo gli accordi definitivi tra i club. L’inserimento di una clausola è uno dei motivi di cui ci sarà ancora da discutere, ma si confida di arrivare a una soluzione rapida.

Il Napoli punta ad averlo per l’estate, gli altri club (l’Inter oggi è defilata, la Fiorentina non accetterebbe clausole e sa di dover aspettare il Napoli) sono pronti a intervenire in caso di intoppi ulteriori. Ma il prossimo incontro è organizzato proprio per arrivare alla quadratura.