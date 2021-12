Andreazzoli: “Col Verona partita importante, andiamo là per vincere”

Il tecnico dell'Empoli: "L'Hellas avrà l'atteggiamento di sempre. Voglio dare spazio a tutti"

Ha detto, come riporta il sito www.empolichannel.it: "A Verona gioca Mancuso sicuro. Porteremo rispetto alla salute dei ragazzi, voglio dare ai venticinque giocatori di movimento la chance di partecipare. Non so che Verona sarà a livello di titolari, ma avrà l’atteggiamento di sempre”.

Prosegue il tecnico: “Andiamo là per vincere. La partita è importante. Non mi piace questo format, mi aggrada di più il modello inglese. Questa è la coppa di chi è più forte e potenti, la vorrei più paritaria. Non mi sto togliendo sassolini dalle scarpe. Sono soddisfatto del lavoro fatto nel passato e addirittura anche del periodo passato a casa. Prendo le situazioni così come vengono cercando di dare peso a quello che facciamo. Mi ritengo fortunato e non ho rivalsa nei confronti di nessuno. Anzi, ringrazio tutti quelli che ho trovato nel mio percorso, mi hanno fatto tutti crescere”.