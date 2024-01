Andreazzoli: “Più che contro il Verona abbiamo perso contro Djuric”

Il tecnico della squadra toscana: "Abbiamo fatto molto più degli avversari e raccolto meno"

Redazione Hellas1903

Aurelio Andreazzoli, interviene ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta dell’Empoli nella sfida salvezza contro il Verona.

"É naturale che noi abbiamo bisogno di migliorare. Credo che abbiamo fatto molto stasera, molto di più dei nostri avversari che hanno raccolto molto, è una questione di caratteristiche. Più che contro il Verona abbiamo perso contro Djuric. Mi è piaciuto l’Empoli, con voglia di fare con buona propositività. É questione di caratteristiche che forse ci mancano per completare un gruppo che è degno di calcare questo palco ma non riesce a raccogliere. La strada si accorcia ma è sempre lunga, arriverà il momento in cui ti girerà un pochino meglio. Facevo riferimento a Djuric su cui è stata costruita la partita dai nostri avversari, è un vantaggio che costa poca fatica ma rende.

Non c’è soltanto il tiro in porta, ci sono anche le soluzioni che precludono il tiro in porta. Poi la porta non la prendiamo e quello è un altro discorso. Anche i nostri avversari hanno dovuto sfruttare due deviazioni per prendere la porta. I ragazzi ci mettono impegno, per ora ci dobbiamo accontentare.

Gli infortunati non li ho nemmeno citati, erano motli, quasi la metà. Non abbiamo titolari preconfezionati, abbiamo tanti ragazzi che per un motivo o un altro non c’erano. Quelli che sono scesi in campo sono stati bravi, ho fatto i complimenti ai miei per la qualità del primo tempo, credo uno dei migliori.

