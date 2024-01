Andreazzoli: “Verona squadra importante, la classifica non è corretta”

Ha detto: "Guardando la classifica ti fai un'immagine che non è corretta sui gialloblù. Bisogna guardare le partite, contro chi giocano e come giocano, quanto sono propositivi, quanto hanno a disposizione pur facendo un po' di mercato in uscita. Il Verona è una squadra importante e la classifica non rispecchia sempre i valori. Credo che neanche la nostra classifica rispecchi quanto la nostra squadra ha prodotto finora".