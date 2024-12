Pesanti vittorie per Parma e Genoa negli anticipi delle 15 di oggi. Gli emiliani (in 11 contro 10 dal 54') vincono 2-1 sul Monza di Bocchetti con l'ultimo pallone della gara deviato da Valenti di testa da corner. I rossoblù si impongono per 2-1 sul campo dell'Empoli.