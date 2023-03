Anticipo, lo Spezia con Nzola batte l’Inter e sale a 24 punti, più 6 sul Verona

Al 14' Lautaro si fa parare un rigore da Dragowski. Spezia in vantaggio grazie a un gol al 55' di Daniel Maldini servito da Nzola. Pareggia l'Inter all'84' con un rigore di Nzola. Lo Spezia, però, segna con un altro rigore che Nzola non sbaglia all'88'.

Balzo in classifica dei liguri, che scattano a 24 punti, 6 in più del Verona che domenica attende il Monza in una gara che non può sbagliare.