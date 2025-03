Apolloni: “Verona-Parma, posta in palio alta. Non può sbagliare nessuno”

Ha detto: "Tutte e due le squadre sono chiamate a dare un ulteriore scatto per arrivare alla salvezza. Il Verona in questo periodo ha avuto una buonissima marcia, il Parma ha cambiato allenatore e sta cercando di risalire, ma non può contare soltanto sugli errori degli altri. Deve fare i punti".

Osserva Apolloni: "Sia l’Hellas che il Parma non possono permettersi sbagli. Hanno, da un lato e dall’altro, giocatori per colpire in contropiede. Non sono queste le partite in cui c’è da aspettarsi spettacolo. La posta in palio è alta”.