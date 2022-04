Atalanta fuori dall’Europa, Gasperini: “Recupereremo in campionato”

Il tecnico dell'Atalanta: "Giocando come col Lipsia risaliremo. Resto finché non do fastidio"

Redazione Hellas1903

L'Atalanta ha perso per 2-0 al Gewiss Stadium col Lipsia ed è stata eliminata dall'Europa League.

I nerazzurri giocheranno lunedì a Bergamo con l'Hellas. Gian Piero Gasperini ha commentato così la situazione della squadra: "In queste ultime gare abbiamo avuto difficoltà nell'effettuare l'ultimo passaggio e il tiro. Ma con una prestazione come questa possiamo comunque recuperare posizioni in campionato. L'obiettivo è poter giocare in Europa. Non abdicheremo".

Ha aggiunto il tecnico dell'Atalanta, come riporta www.gazzetta.it: "Il mio futuro? C'è una nuova proprietà e a fine campionato si tireranno le somme. Ci si confronterà. Io dico le mie idee e la società ne prenderà atto e farà le sue valutazioni in base agli obiettivi e alle strategie. Quanti anni mi piacerebbe rimanere a Bergamo? Fino a quando non do fastidio".