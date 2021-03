Atalanta, Gosens in dubbio per il Verona

Domani gli esami per il terzino tedesco neroazzurro dopo un risentimento muscolare

Possibili problemi in vista in casa Atalanta. Durante la partita di Champions League di ieri sera contro il Real Madrid, la squadra di Gasperini ha dovuto fare a meno di Gosens, uscito al 57' per un problema muscolare. Il responso si avrà domani quando le condizioni del tedesco saranno valutate dall'équipe medica bergamasca. Resta pertanto in dubbio la presenza del terzino nella sfida di domenica al Bentegodi.