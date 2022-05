Atalanta, Percassi: “D’Amico sarà il nostro nuovo ds”

L'ad del club lombardo annuncia l'ex Verona come nuovo direttore sportivo

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto in conferenza stampa per salutare l'ormai ex direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori dopo otto anni passati a Bergamo: "Ribadisco - ha detto Percassi - che stiamo lavorando a testa bassa per fare una squadra forte e competitiva. Tony D'Amico sarà il nuovo ds dell'Atalanta. Lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall'area sport".