Atalanta, stasera il Real

Domenica la squadra di Gasperini sarà a Verona

Domenica per la ventottesima giornata di campionato il Verona ospiterà l'Atalanta. I bergamaschi, eccezion fatta per la sfida con l'Inter, sono usciti sempre vincenti nelle ultime sette partite. Si tratterà quindi di una prova tosta per i ragazzi di Juric, che cercheranno di riscattarsi dopo la sfida col Sassuolo dello scorso sabato.

La squadra di Gasperini scenderà, però, in campo già questa sera per il ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Il mister neroazzurro opterà quasi sicuramente per un 3-4-1-2, riproponendo le due punte in attacco dell'andata Muriel - Zapata, supportati da Pasalic. Alle loro spalle Maehle, De Roon, Pessina e Gosens. Per la difesa, invece, Toloi, Romero e Djimsiti con Sportiello tra i pali.